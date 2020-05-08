08 мая 2020, 11:37 В Закарпатской области зафиксировали вспышку коронавируса в школе-интернате В Перечинской ОТО (Закарпатская область) выявлено 26 больных лиц коронавирусом. Об этом сообщил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook. Как он объясняет, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин. “В Перечинской ОТО выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - отметил Погориляк. Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате. Твитнуть Загрузка... Загрузка...