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Общественное мнение
Происшествия
08 мая 2020, 11:37

В Закарпатской области зафиксировали вспышку коронавируса в школе-интернате

В Перечинской ОТО (Закарпатская область) выявлено 26 больных лиц коронавирусом. Об этом сообщил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

Как он объясняет, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

“В Перечинской ОТО выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

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