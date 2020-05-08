Луганський обласний центр зайнятості розпочав надавати роботодавцям допомогу по частковому безробіттю на період карантину

08 мая 2020, 12:39

Допомога по частковому безробіттю на період карантину – це кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що надаються міськими та районними центрами зайнятості роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва для виплати допомоги працівникам, які втратили частину заробітної плати через вимушене скорочення тривалості робочого часу.

Механізм надання коштів встановлений Кабінетом Міністрів України. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець має звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску та надати затверджений пакет документів. Розмір допомоги надається з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) та не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати.

На Луганщині станом на 8 травня 2020 року заяви до центрів зайнятості подали 79 роботодавців з різних міст і районів області. По 14 роботодавцям вже прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, 62 підприємцям повідомлено про необхідність доповнення документів. Наразі найбільш активно звертаються підприємці з Лисичанська (30 заяв), Рубіжного (29 заяв), Сєвєродонецька (10 заяв).