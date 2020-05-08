Шмигаль назвал условия дальнейшего смягчения карантина

12 мая 2020, 11:07

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шмыгаль напомнил, что уже с понедельника в Украине частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет принимать автономные решения для недопущения распространения COVID-19.

Премьер поблагодарил украинцев, которые добросовестно соблюдали карантин в течение последних двух месяцев, а также отметил, что в случае дальнейшего выполнения мер безопасности, из карантина страна сможет выйти раньше запланированного срока. «Отдельно хочу поблагодарить всем украинцам, которые добросовестно придерживаются карантинных правил эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии», - написал он.

«Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее», - отметил премьер.