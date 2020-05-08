НАБУ закрыло дело против Грымчака

12 мая 2020, 11:58

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Это подтвердила РБК-Украина спикер НАБУ Оксана Митницкая.

Она отметила, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

"Действительно, было закрыто уголовное производство против Грымчака по ст. 366-1, то есть недостоверное декларирование", - сообщила она.

В то же время, она отметила, что "основное дело" против Грымчака, по которому он был задержан в августе 2019, не закрыто. Досудебное расследование по нему завершено детективами в апреле, сторона защиты Грымчака ознакамливается с материалами дела для передачи обвинительного акта в суд.

Вместе с тем, на своей странице в Facebook Грымчак отметил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал он.

Он пообещал опубликовать отчет чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов.