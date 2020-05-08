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Общественное мнение
Экономика / Региональные
12 мая 2020, 12:41

Підприємства Луганщини погасили 24 млн грн податкового боргу

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-квітень 2020 року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 24 млн грн, в тому числі у квітні – 4,6 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до державного бюджету – 17,8 млн грн, ще 6,2 млн грн – спрямовано до місцевих бюджетів. З них у квітні надійшло до державного бюджету 3,7 млн грн, до місцевих – 0,9 млн гривень.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.

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