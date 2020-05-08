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Общественное мнение
Общество
12 мая 2020, 13:05

В Британии ищут добровольцев для испытания препаратов от COVID-19

В Великобритании ищут добровольцев для испытания препаратов от коронавируса, которые будут рассчитаны на людей старше 50 лет. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, врачи Британии обратились к гражданам, у которых наблюдается высокая температура, или кашель, с просьбой протестировать имеющиеся препараты. Это позволит команде Оксфордского университета сравнить с текущим наилучшим доступным лечением ряд методов лечения низкого риска, рекомендованных группой экспертов.

Как отмечается, заполнить онлайн-анкету на испытания препаратов могут пациенты старше 50 лет с сопутствующими проблемами со здоровьем. Во время исследований, каждый день на срок до четырех недель им будет предложено ответить на некоторые онлайн-вопросы об их состоянии.

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