Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
13 мая 2020, 13:59

Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан выздоровел от коронавируса и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба МВД.

Контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он поблагодарил медицинским работникам за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан.

По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: