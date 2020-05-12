Коронавирус выявили у одномесячного ребенка в Черновицкой области

13 мая 2020, 14:01

Коронавирус в Черновицкой области выявили у одномесячного ребенка, всего за сутки в регионе зафиксировали 48 новых случаев. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19. При этом самому младшему больному всего один месяц, самому старшему - 78 лет.

Также сообщается, что общая численность инфицированных в регионе составляет - 2 444 человека, выздоровели уже 429 человек. За минувшие сутки в Черновицкой области также зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус был подтвержден, также они имели тяжелые формы пневмонии.