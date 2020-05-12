Платники Луганської області отримали понад 30 тисяч адміністративних послуг у Центрах обслуговування

13 мая 2020, 10:37

Органами ДПС Луганської області у січні-квітні 2020 року платникам надано 30 тис. 386 адміністративних послуг.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 11 тис. 236 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 9 тис. 106 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 1 тис. 634 витяги), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 1 тис. 320 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 539 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 530 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 964 довідки).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв платники податків мають можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.