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Общественное мнение
Происшествия
13 мая 2020, 10:50

В Южной Корее после смягчения карантина произошла новая вспышка COVID-19

В Южной Корее после смягчения карантина произошла новая вспышка коронавируса, заразились 119 человек. Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, 69 случаев выявили в самом Сеуле. Также известно о 23 больных в Кенгидо, 15 - в Инчхоне, пяти - в провинции Северный Чхунчонг, четырех - в Пусане и по одному в провинциях Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

"В Сеуле зафиксировали еще одну вспышку инфекции, связанную с ночными клубами в сеульском микрорайоне Итаевон, что привело к 119 случаям заболевания по всей стране", - говорится в сообщении..

Напомним, в Южной Корее всего 10 962 инфицированных коронавирусом.

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