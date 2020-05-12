13 мая 2020, 12:33 На Тернопольщине умер мужчина, которого покусал рой пчел В селе Бодаки Збаражского района Тернопольской области умер 37-летний мужчина, которого покусал рой пчел. Об этом сообщила пресс-служба облполиции. «Медикам, которые выезжали на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Они констатировали смерть 37-летнего местного жителя, наступившую из-за аллергической реакции», - говорится в сообщении. Сведения о событии полицейские внесли в Едрей по ч.1 ст. 115 УК. Правоохранители призывают в случае обнаружения опасных гнезд и роев необходимо немедленно обращаться к спасателям. Твитнуть Загрузка... Загрузка...