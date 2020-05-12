В США от COVID-19 могут умереть 147 тыс. человек

13 мая 2020, 12:52

Директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мюррей заявил, что до 4 августа в США из-за коронавирусной инфекции число летальных случаев может достичь 147 тыс. лиц. Об этом сообщает CNN.

Как он сообщил, в сравнении с предыдущим прогоном наибольшее количество дополнительных летальных случаев прогнозируют в Нью-Йорке и в штате Массачусетс.

"По сравнению с воскресеньем, теперь прогноз предусматривает около 2 450 дополнительных смертей в Нью-Йорке, 2 тыс. дополнительных смертей в штате Массачусетс и 1,7 тыс. дополнительных смертей в Пенсильвании. Показатели в других штатах также заметно выросли. Например, в Северной Каролине, как ожидается, погибнут примерно еще 3,2 тыс. лиц, а в Мэриленд - еще около 1,2 тыс.", - говорится в сообщении.