Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

14 мая 2020, 15:20

Кабинет министров Украины разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабления карантина.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание Кабмина, на котором внесли изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, позволяющие восстановить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения разрешат восстановить полное торговое обслуживание населения.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении.