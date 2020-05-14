По оптимистическому сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

14 мая 2020, 17:00

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что вакцина против коронавируса по оптимистическому сценарию может быть готова в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кавалери пояснил, что скептически относится к заявлениям, что разработка вакцины от COVID-19 будет завершена до сентября. В лучшем случае, вакцина от коронавируса, утверждает Кавалери, будет готова в 2021 году.

"Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он.