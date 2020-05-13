В Украине запустят новый метод тестрования на COVID-19

14 мая 2020, 10:02

В Украине запустят иммуноферментный анализ тестирования на коронавирус. Об этом в эфире «UA:Украинское радио» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирования в Украине, поскольку ИФА тестирования гораздо доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать», – отметил он.

По словам Ляшко, Украина увеличит количество приборов, на которых можно делать полимеразно цепную реакцию. «Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем, столько как Германия или США, но учитывая наши мощности, ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки», – заявил Ляшко.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР. «На выходных мы тестируем по 5 тысяч, люди не обращаются и ждут до понедельника. И я хотел бы призвать при появлении симптомов звонить семейному врачу и в скорую на выходных», – подчеркнул Ляшко.