Рябошапка: Все уголовные дела против Порошенко бесперспективны

14 мая 2020, 11:24

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает неперспективными уголовные производства, открытые в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

«Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу», - отметил экс-генпрокурор.

Отмечая на вопрос относительно того, что он подразумевал, называя подозрение Порошенко «юридическим трешем» - некачественную работу ГБР или это отсутствие состава преступления, Рябошапка сказал:

«Это такое качество документа, которое предусматривает и то, и другое. Документ был подготовлен следователями ГБР, оставлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому вернули в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчеркан. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено».

Кроме того, бывший генпрокурор считает похожими ситуации с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.

«Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи. ... Возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания для привлечения к ответственности», - отметил Рябошапка.

«Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР», - резюмировал он.

Напомним, 6 марта перед допросом в Государственном бюро расследований пятый президент Петр Порошенко заявил, что получено судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому он приглашен в ГБР.

В то же время в Бюро заявили, что суд не обязывал ГБР закрывать уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко