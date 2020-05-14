В Минздраве рассказали о выплатах тройной зарплаты медикам за март

14 мая 2020, 13:40

Почти все области выплатили за март тройную заработную плату медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, передает РБК-Украина.

Он добавил, что сегодня информация будет окончательная, чтобы можно было сказать, что все медики получили надбавку.

"Ту информацию, которую Министерство здравоохранения сегодня получает от областей с подписью руководителей каждой области, мы видим, что почти все области, в соответствии с этими отчетами, выплатили заработную плату. И информация, которую они подают, говорит, что во всех заведениях в разрезе каждых медицинских работников, а их более 10 тыс., если память не изменяет, где-то 10 тыс. 79 медицинских работников, если брать в целом", - сказал Максим Степанов.