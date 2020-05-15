Священник УПЦ МП умер от коронавируса, заразив жену и детей

В Винницкой области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса – умер 49-летний священник УПЦ МП, COVID-19 диагностировали у его жены и троих детей.
Об этом сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, передает Укринформ.
«Сегодня зафиксировано седьмую смерть пациента с коронавирусом. Болезнь диагностировали еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого был тяжелое течение заболевания. Это священнослужитель», - рассказал Томин.
По его словам, семья умершего также инфицирована – COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования – у троих детей.
Винницкая епархия УПЦ МП выразила соболезнования матушке и детям, а также духовенству и прихожанам храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, где при жизни священник был настоятелем. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил «всех врачей, которые в последние дни боролись за жизнь клирика нашей епархии».