Священник УПЦ МП умер от коронавируса, заразив жену и детей

15 мая 2020, 09:00

В Винницкой области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса – умер 49-летний священник УПЦ МП, COVID-19 диагностировали у его жены и троих детей.

Об этом сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, передает Укринформ.

«Сегодня зафиксировано седьмую смерть пациента с коронавирусом. Болезнь диагностировали еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого был тяжелое течение заболевания. Это священнослужитель», - рассказал Томин.

По его словам, семья умершего также инфицирована – COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования – у троих детей.

Винницкая епархия УПЦ МП выразила соболезнования матушке и детям, а также духовенству и прихожанам храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, где при жизни священник был настоятелем. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил «всех врачей, которые в последние дни боролись за жизнь клирика нашей епархии».