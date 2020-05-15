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Общественное мнение
Общество
15 мая 2020, 14:11

В Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела. Предполагается, что ИФА-диагностика начнется уже со следующей недели.

Об этом на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

Степаном отметил, что на сегодня Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19.

"По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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