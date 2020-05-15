ПЦУ просит Кабмин ослабить карантин для прихожан

15 мая 2020, 15:26

Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан. В частности, речь о введении адаптивного карантина, которое ранее предлагал Всеукраинский совет церквей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Сообщается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которые касаются адаптивного применения карантинных ограничений

Также сообщается, что эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностями религиозных общин.