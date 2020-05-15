Украина проинформировала ООН о нарушении прав человека на оккупированных территориях

15 мая 2020, 15:38

Заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность Российской Федерации и ситуацию на востоке Украины, сложившуюся из-за вооруженной агрессии РФ, нарушения прав человека на временно оккупированных РФ территориях украинских Донбасса и Крыма и другие важные темы», - говорится в сообщении.

В частности, заместитель главы Минреинтеграции подчеркнул позицию украинского правительства и международного сообщества, которые осуждают вооруженную агрессию РФ против Украины, а также предостерег от любой формы признания роли РФ, кроме как стороны международного военного конфликта.

«Важно консолидировать усилия международного сообщества, в том числе международных и международных гуманитарных организаций, чтобы не дать стране-агрессору возможности прикрываться своими прокси на территории украинского Донбасса и не разрешить Российской Федерации избежать ответственности за совершенные преступления. Только признание ответственности РФ может способствовать улучшению ситуации, а следовательно - уменьшению случаев нарушения прав человека», - отметил Яременко.

Со своей стороны Богнер отметила первоочередность обеспечения защиты граждан во время вооруженного конфликта и уменьшение потерь среди гражданских, осветила основные проблемы ММПЧ ООН в этой сфере.

Участники встречи уделили особое внимание необходимости сдерживания на временно оккупированных РФ территориях Украины пандемии, вызванной COVID-19, а также ответственности России за распространение COVID-19.

Кроме того, стороны во время встречи уделили внимание ситуации, сложившейся из-за ограничения допуска мониторинговых и гуманитарных миссий к временно оккупированным территориям со стороны российских оккупационных администраций.

«Было отмечено, что блокирование допуска мониторинговых и гуманитарных миссий под предлогом карантина и использование Российской Федерацией пандемии для легитимизации подобных действий является абсолютно неприемлемым. ООН продолжает поддерживать позицию беспрепятственного доступа к пострадавшему от российской агрессии населению с обеих сторон линии столкновения, в первую очередь, для оказания гуманитарной помощи, а также для изучения карты потребностей», - сообщили в Минреинтеграции.

Стороны обсудили и сотрудничество в части сбора информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республике Крым и городе Севастополь, средства правовой защиты пострадавших от агрессии РФ, в том числе о нарушении права собственности в Крыму, незаконном призыве в армию, милитаризации образования на ВОТ, а также общую ситуацию по негативным социально-экономическим последствиям для граждан Украины из-за вооруженной агрессии РФ.