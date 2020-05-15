В Киеве возросло число заболевших COVID-19

15 мая 2020, 16:00

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – 9 медиков, - сообщил мэр. - За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время – 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки, которым 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

«Судя по такому количества больных, мы имеем результаты «отдыха» киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено, - подчеркнул мэр Киева. - И я уже обращался: удерживайте более старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка!»