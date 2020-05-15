15 мая 2020, 16:16 В Лисичанске патрульные копы задержали автомобилиста в неадекватном состоянии Закон говорит – принял на грудь - за руль не садись. Логика - если принял и сел, не привлекай внимания. На деле - все в куче тянет на хорошую ответственность. Разбираемся, как всегда в режиме реального времени Твитнуть Загрузка... Загрузка...