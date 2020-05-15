В Украине число зараженных коронавирусом превысила 17 тысяч

В Украине зарегистрировано 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели);
Волынская обл. - 582 (142 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел);
Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели);
Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели);
Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели);
г. Киев - 2068 (200 выздоровели);
Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели);
Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели);
Луганская обл. - 42 (17 поправились);
Львовская обл. - 942 (180 выздоровели);
Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели);
Одесская обл. - 712 (43 выздоровели);
Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели);
Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели);
Сумская обл. - 158 (85 выздоровели);
Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели);
Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели);
Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел);
Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели);
Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели);
Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели);
Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).
Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 842 пациенты, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.