15 мая 2020, 09:42 В Украине число зараженных коронавирусом превысила 17 тысяч В Украине зарегистрировано 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины. Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели); Волынская обл. - 582 (142 выздоровели); Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел); Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели); Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели); Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели); Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели); Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели); г. Киев - 2068 (200 выздоровели); Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели); Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели); Луганская обл. - 42 (17 поправились); Львовская обл. - 942 (180 выздоровели); Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели); Одесская обл. - 712 (43 выздоровели); Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели); Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели); Сумская обл. - 158 (85 выздоровели); Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели); Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели); Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел); Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели); Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели); Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели); Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели). Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 842 пациенты, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков. Твитнуть Загрузка... Загрузка...