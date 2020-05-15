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Общественное мнение
Власть / Региональные
15 мая 2020, 16:29

Данилов предлагает учредить новую должность в Кабмине по вопросам ОПК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступает за учреждение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли. По его мнению, это поможет реформировать "Укроборонпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что Данилов напомнил, что реформа "Укроборонпрома" предусмотрена решением СНБО об оборонном заказе на ближайшие три года. При этом выполнение задач возложено на Кабинет министров.

"На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", - отметил он.

Уточняется, что данное заявление он сделал в контексте введения должности вице-премьера по вопросам ОПК и космически отрасли.

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