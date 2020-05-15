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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
15 мая 2020, 17:00

Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые

Пророссийские боевики сегодня, 15 мая, осуществили коварный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового. В результате обстрела ранения получили 2 военных.

Об этом сообщает страница операции Объединенных сил в Facebook.

По данным командования, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Пострадавших военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

"В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

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