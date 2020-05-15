Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые

Пророссийские боевики сегодня, 15 мая, осуществили коварный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового. В результате обстрела ранения получили 2 военных.
Об этом сообщает страница операции Объединенных сил в Facebook.
По данным командования, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Пострадавших военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.
"В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.