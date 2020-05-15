В ЦИК выписали себе премии по 200-300 тыс. гривен: в Раде ждут объяснений

15 мая 2020, 17:40

Члены Центральной избирательной комиссии начислили себе премии в размере 200-300 тыс. гривен. Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил их на свое заседание 20 мая.

Об этом сообщает Facebook главы подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталия Безгина.

Он напомнил, что парламент на период карантина принял закон, которым ограничил зарплаты чиновников на период карантина до 47 230 гривен.

"Немного в шоке с новости, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях избирательного кодекса. Очень ждем их на заседании комитета!" - заявил депутат