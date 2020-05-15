В Раде рассмотрят выделение Минздраву средств на закупку аппаратов ИВЛ

15 мая 2020, 18:00

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит вопрос согласования выделения Министерству здравоохранения средств государственного бюджета из фонда борьбы с коронавирусом для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. Заседание комитета состоится 18 мая.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

"О согласовании выделения Министерству здравоохранения средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (в соответствии с пунктом 1 постановления КМУ от 29.04. 2020 №354)", - указано в повестке дня.

Также члены комитета рассмотрят согласование выделения средств Минздраву из этого спецфонда на локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни, в соответствии с пунктом 1 постановления Кабмина от 6 мая № 372.

Напомним, правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких.