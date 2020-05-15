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Общественное мнение
Экономика / Региональные
15 мая 2020, 11:11

Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців понад 134 млн грн єдиного податку

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що суб’єкти господарювання протягом січня - квітня 2020 року сплатили 134,3 млн грн єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 73,8 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перераховували до місцевої скарбниці 10,6 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники – 49,8 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня - квітня 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 13,4 млн грн або 11 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - квітень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 1 млрд 63 млн гривень.

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