Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців понад 134 млн грн єдиного податку

15 мая 2020, 11:11

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що суб’єкти господарювання протягом січня - квітня 2020 року сплатили 134,3 млн грн єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 73,8 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перераховували до місцевої скарбниці 10,6 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники – 49,8 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня - квітня 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 13,4 млн грн або 11 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - квітень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 1 млрд 63 млн гривень.