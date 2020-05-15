Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен

Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступает в силу 18 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.
Госпродпотребслужба дала ответы на наиболее распространенные вопросы относительно процедуры декларирования цен.
В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.
Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.