В Украину под видом «секонда» пытались ввезти груз одежды и обуви на миллионы

15 мая 2020, 13:54

В Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти новую одежду и обувь на более 3,5 млн грн, сообщает пресс-служба Галицкой таможни.

Так, в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенне» (Львовская обл.) в направлении «въезд в Украину» заехало грузовое транспортное средство под управлением гражданина Украины с товаром «гуманитарная помощь».

Основанием для перемещения указанного товара водитель подал товаросопроводительные документы, согласно которым бывшую в употреблении одежду и обувь перемещали из Великобритании в адрес благотворительной организации в Харьковской области. Его вес более пяти тонн, а стоимость 540 британских фунтов стерлингов.

Однако эта благотворительная операция вызвала сомнение, поэтому автомобиль направили в место углубленного осмотра транспортных средств и товаров. Там, в грузовом отделении, кроме заявленного в товаросопроводительных документах товара, было обнаружено 961 кг новой одежды и 816 пар обуви без признаков использования. Их ориентировочная стоимость более 3,5 млн грн.

С целью полной и всесторонней проверки этой операции работники Галицкой таможни направили запрос в компанию-отправителя товара. В ответе компания предоставила те же документы, что и представленные к таможенному контролю, и не сообщила о наличии среди перемещаемого товара новых вещей.

Таким образом, руководитель компании-отправителя совершил перемещение через таможенную границу Украины товаров с сокрытием от таможенного контроля путем подачи как основания для перемещения документов, содержащих ложные сведения о весе, количестве и стоимости товара. Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят, его точная стоимость будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд