Шмыгаль: С 22 мая заработает общественный транспорт, а с 25-го – детские сады

19 мая 2020, 09:10

С 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

«Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований без зрителей, мы также разрешим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м», - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. «Здесь уже будем работать совместно с местными властями», - добавил Шмыгаль.

Глава правительства пояснил, что модель адаптивного карантина – это модель, когда отменяются ограничения, введенные на уровне государства, но при этом правительство работает совместно с местной властью, будет смотреть, соответствует ли эпидемиологическая ситуация в регионе критериям Министерства здравоохранения.

«Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тыс. населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать мягкие меры или наоборот их усиливать в том или ином регионе», - пояснил премьер.

По его словам, решение о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства в среду. «Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня», - заявил Шмыгаль.

Третий этап послаблений карантина, как сообщил премьер-министр, будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и возобновление межобластных перевозок. Авиасообщение также может быть возобновлено в июне. Но это, кроме ситуации с заболеваемостью, также зависит от того, как авиасообщение будут открывать другие страны.