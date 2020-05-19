Карантин в Украине могут продлить до 22 июня

20 мая 2020, 09:00

Общий карантин в Украине может продлиться до 22 июня.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Сніданку з 1+1», сообщает Укринформ.

«Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше, наиболее похожий сценарий. Поэтому на плато мы будем еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Поскольку еще мы не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивным со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации», - сказал Ляшко.

По его словам, если будет резкое снижение случаев заболевания коронавирусом, то карантин могут отменить раньше.