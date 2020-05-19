Погашення боргу з ЄСВ – це вимога сьогодення!

20 мая 2020, 10:09

За 4 місяці 2020 року платниками Луганської області до бюджету сплачено 1 млрд 79 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до частини 12 статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення, накладається штраф та на суму недоїмки нараховується пеня.

штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (п.2 част. 11 статті 25 ЗУ № 2464- VI);

пеня з розрахунку – 0,1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу (част. 10 статті 25 ЗУ № 2464- VI).

Також у разі несплати платником сум боргу, податковою службою направляються виконавчі документи (узгоджені вимоги про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ) на виконання до державної виконавчої служби, що тягне за собою додаткові витрати при примусовому погашенні такої заборгованості.

З початку 2020 року Головним управлінням ДПС у Луганській області направлено для виконання до державної виконавчої служби 601 узгоджену вимогу на загальну суму боргу 30 млн гривень.

На жаль, є такі платники податків, які протягом тривалого періоду не сплачують єдиний внесок. На сьогоднішній день заборгованість зі сплати ЄСВ в цілому по Луганській області становить 2 млрд 161,6 млн грн, в тому числі по підконтрольній українській владі території – 452 млн гривень. Це перешкоджає стабілізаційним процесам та економічному зростанню регіону. Роботодавці, не виконуючи норми Закону, не лише порушують платіжну дисципліну, спричиняючи нестачу коштів для виплати пенсій нинішнім пенсіонерам, а і позбавляють осіб, які у них працюють, права на соціальний захист при настанні страхового випадку.

Із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення. За нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у страховий стаж для вирахування розміру пенсії включаються періоди, за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій мінімального страхового внеску. Тільки після повного розрахунку роботодавця, ці місяці будуть зараховані до страхового стажу застрахованої особи.

Так з 1 січня 2020 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 27 років страхового стажу.

Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не менше 35 років.

Наголошуємо: період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.

Слід звернути увагу громадян на такий важливий аспект: законодавством не передбачено механізму, яким працівник міг би, навіть як би хотів, самостійно сплатити заборговану по його зарплатні суму ЄСВ. Це може зробити лише роботодавець в однакових частках для усіх робітників підприємства.

На противагу найманим працівникам, за яких сплачує єдиний соціальний внесок та звітує роботодавець, підприємцям необхідно самостійно дбати про зарахування періоду діяльності до страхового стажу щоб не позбавити себе майбутньої пенсії та інших соціальних гарантій.

Звертаємося до суб’єктів господарювання погасити заборгованість зі сплати ЄСВ та не допускати в подальшому виникнення боргу. З метою недопущення виникнення та зростання штрафних санкцій та пені, платник самостійно може дізнатись про наявність/відсутність заборгованості в такий спосіб:

звіривши розрахунки в Центрі обслуговування платників за місцем його реєстрації;

скориставшись власним «Електронним кабінетом платника податків» за умови наявності особистого ЕЦП;

скориставшись послугою «Дізнайся більше про свого бізнес партнера» на сайті ДПС України та субсайті територіальних органів ДПС.

Погашення боргу з ЄСВ це отримання впевненості у завтрашньому дні!