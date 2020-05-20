21 мая 2020, 01:55 На Луганщині загинув комбат Сергій Губанов Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події. Усе сталося сьогодні, 20 травня, приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району. Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю. Особовий склад поліції Луганщини висловлює щире співчуття родині Сергія Губанова, його рідним та близьким. Світла пам’ять про легендарного комбата назавжди залишиться в наших серцях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...