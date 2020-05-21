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Общественное мнение
Власть
21 мая 2020, 14:02

Криклий: железнодорожные перевозки возобновляются с 1 июня

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.

По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

Кроме того, сообщается, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

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