21 мая 2020, 15:14 В Луганской области объявили день траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1" В Луганской области объявили 22 мая днем траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова. Комбат погиб выполняя болевое задание на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации. Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области. Кроме него ранения также получили еще трое украинских военных. "Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 днем траура в Луганской в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова", - сообщили в ОГА. Твитнуть Загрузка... Загрузка...