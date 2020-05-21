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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
21 мая 2020, 15:14

В Луганской области объявили день траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1"

В Луганской области объявили 22 мая днем траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова. Комбат погиб выполняя болевое задание на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области. Кроме него ранения также получили еще трое украинских военных.

"Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 днем траура в Луганской в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова", - сообщили в ОГА.

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