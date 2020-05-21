Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
21 мая 2020, 17:41

Воспитатели должны будут следить, чтобы дети были в масках

За соблюдением противоэпидемических требований детьми в детских садах, в частности относительно пребывания в защитных масках, должны следить воспитатели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в Черновцах, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

"Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые соблюдает ребенок. Конечно, трудно 3-4-летнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье - и рассчитывать на его сознание. Но для этого и есть воспитатели, которые будут за этим следить", - отметил Степанов.

Он согласился, что соблюдение санитарных норм может быть сложным, но они нужны, чтобы дети не заболели сами и не заразили старших членов семьи.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: