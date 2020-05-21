Воспитатели должны будут следить, чтобы дети были в масках

21 мая 2020, 17:41

За соблюдением противоэпидемических требований детьми в детских садах, в частности относительно пребывания в защитных масках, должны следить воспитатели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в Черновцах, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

"Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые соблюдает ребенок. Конечно, трудно 3-4-летнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье - и рассчитывать на его сознание. Но для этого и есть воспитатели, которые будут за этим следить", - отметил Степанов.

Он согласился, что соблюдение санитарных норм может быть сложным, но они нужны, чтобы дети не заболели сами и не заразили старших членов семьи.