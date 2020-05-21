Боевики объявили о полной боевой готовности на Донбассе

21 мая 2020, 09:10

Главари «ДНР/ЛНР» заявили о приведении в полную боевую готовность подразделений оккупационных войск на Донбассе, сообщает InformNapalm.

«Сегодня, 20 мая, марионеточные главари пророссийских террористических группировок в ОРДЛО Леонид Пасечник и Денис Пушилин поочередно выступили с громкими заявлениями, что приводят все военные подразделения в полную боевую готовность», - говорится в сообщении.

Формальным поводом этого они указали якобы «усиление обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины». Однако это не соответствует действительности, отмечает издание, поскольку специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что за предыдущие сутки количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях существенно уменьшилось. Об этом говорится в ежедневном отчете №118/2020 СММ ОБСЕ от 19 мая.

А 20 мая российские оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил из разных типов оружия, в том числе с использованием запрещенных минскими протоколами минометов 120 мм калибра.

На фоне обострения социально-экономического кризиса в РФ, связанного с COVID-19, падением цен на нефть и рядом других факторов наблюдается рекордное снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина.

«Последний раз попытка Путина повысить свой очень низкий рейтинг вылилась в военную авантюру с оккупацией украинского Крыма и началом гибридной войны в Донбассе. И как в 2014 году определил «Левада-центр», после событий «русской весны» рейтинг Путина действительно стремительно вырос, а его оккупационную и агрессивную политику против Украины поддержало подавляющее большинство россиян. Поэтому не исключено, что российский диктатор снова планирует использовать уже отработанную схему и прибегнет к очередным попыткам захватить новые территории Украины», - предупреждают в сообществе.