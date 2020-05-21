МОН утвердило даты проведения ВНО-2020

21 мая 2020, 10:57

Министерство образования науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии, сообщает пресс-служба ведомства.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике – 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языках – 6 июля, по английскому языку – 7 июля, по истории Украины – 9 июля, по биологии – 13 июля, по географии – 15 июля.

До 4 июня 2020 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования по 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог это сделать в течение 3 февраля - 24 марта