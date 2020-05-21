В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 20 тысячам

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные. За минувшие сутки заболели 476 человек.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.
Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.
"Всего за все время пандемии заболело 19706 человека, из них 1405 детей, а также 3833 медицинских работников. При этом в целом выписаны 6227 человек, 579 летальных случаев", - отметил Степанов.
За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-исследований - 9361 исследование. Также Степанов рассказал, что вчера больше всего зараженных выявили в Ровенской области (70), Киевской области (55), Черновицкой области (46) и Киеве (65).
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)
Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)
Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)
Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)
Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)
Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)
г. Киев - 2475 (315 выздоровели)
Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)
Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)
Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)
Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)
Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)
Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)
Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)
Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)
Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)
Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)
Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)
Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).