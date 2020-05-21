В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 20 тысячам

21 мая 2020, 11:17

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные. За минувшие сутки заболели 476 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.

"Всего за все время пандемии заболело 19706 человека, из них 1405 детей, а также 3833 медицинских работников. При этом в целом выписаны 6227 человек, 579 летальных случаев", - отметил Степанов.

За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-исследований - 9361 исследование. Также Степанов рассказал, что вчера больше всего зараженных выявили в Ровенской области (70), Киевской области (55), Черновицкой области (46) и Киеве (65).

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)

Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)

Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)

Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)

Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)

Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)

г. Киев - 2475 (315 выздоровели)

Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)

Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)

Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)

Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)

Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)

Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)

Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)

Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).