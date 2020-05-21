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Общественное мнение
Криминал
21 мая 2020, 11:25

Во Львове задержали патрульного, который изготавливал амфетамин

Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции, который изготавливал и продавал амфетамин. Его разоблачили во время сбыта психотропного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, полицейского задержали во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен. По данным следователей ГБР, полицейский устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где и изготавливал амфетамин.

Как отмечается, в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрания в отношении к нему меры пресечения и увольнения с занимаемой должности.

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