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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
21 мая 2020, 12:44

США предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров, включительно с медицинским оборудованием и снабжением.

Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением вируса.

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