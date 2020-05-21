21 мая 2020, 12:44 США предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19 Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию Об этом сообщает посольство США в Украине. Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров, включительно с медицинским оборудованием и снабжением. Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением вируса. Твитнуть Загрузка... Загрузка...