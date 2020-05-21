Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 мая 2020, 09:04

Киевская область не будет ослаблять карантин

Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов (количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения) превышает допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В ОГА отметили, что решение о карантинных мерах принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно трех признаков: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50 %), среднее количество ПЦР-тестирования (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней). С первым показателем в области проблемы.

Одновременно сообщается, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: