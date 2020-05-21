Возле Урзуфа поймали браконьера: нанес ущерб на 16 тысяч гривен

22 мая 2020, 14:00

Админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства составили полицейские на браконьера в Мангушском районе. Об этом сообщает Азовское бассейновое управление Государственного агентства рыбного хозяйства.

В четверг, 21 мая, на Азовском море вблизи Урзуфа рыбинспекторы и правоохранители выявили гражданина, который вброд с помощью лесковой сети незаконно ловил рыбу. Ему удалось поймать 23 экземпляра пеленгаса и 3 экземпляра сельди. Общий вес водных биоресурсов составил 19,5 килограммов.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда, а сумма ущерба государству составила 16 150 гривен.

На правонарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Санкции статьи предполагает наложение штрафа – от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 гривен).