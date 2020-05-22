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Общественное мнение
Происшествия
22 мая 2020, 15:40

В Пакистане разбился пассажирский самолет со 107 людьми на борту

Неподалеку от пакистанского города Карачи разбился самолет Airbus 320 «Пакистанских международных авиалиний», сообщили власти страны, передает Би-би-си.

Как сообщило местное управление гражданской авиации (УГА), самолет готовился совершить посадку.

Государственные каналы Пакистана показали кадры, на которых видно, что лайнер упал в жилой зоне города.

«Самолет упал в Карачи. Мы пытаемся установить точное количество пассажиров, но, по предварительным данным, там было 99 пассажиров и восемь членов экипажа», - рассказал представитель УГА Абдул Саттар Кохар. Он отметил, что рейс направлялся в Карачи из Лахора.

Связь с самолетом была потеряна за минуту до посадки, сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в УГА.

Власти страны разрешили возобновить авиасообщение лишь несколько дней назад.

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