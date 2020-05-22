В Украине допускают вспышку туберкулеза, кори и других болезней

22 мая 2020, 16:39

В Украине количество вакцинаций уменьшилось на 20%, что может привести к вспышке кори, столбняка и туберкулеза в ближайшем будущем. Об этом шла речь президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщает пресс-служба главы государства.

Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки для детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась, несмотря на то, что вакцинация не прекращалась в период карантина.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – подчеркнул Владимир Зеленский.