Украинские заробитчане смогут работать в агросекторе Польши во время обсервации

22 мая 2020, 17:36

Иностранцы, которые будут приезжать в Польшу на работу в аграрном секторе из-за восточной границы, в частности из Украины, смогут работать уже с первого дня после прибытия, то есть в период обязательной 14-дневной обсервации.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Ардановский, - сообщает "Укринформ" со ссылкой на Dziennik.pl.

"Министр сообщил, что введены существенные смягчения для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые будут прибывать в фермерские хозяйства, во время карантина могут выполнять работу с первого дня после приезда, чего нет в других секторах", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что нехватка сезонных работников с Востока в связи с пандемией коронавируса является проблемой многих стран Западной Европы.

Ардановский добавил, что для приезжих работников в Польше разработаны специальные санитарные процедуры.

По его словам, новоприбывшие сезонные работники будут проходить тесты на наличие коронавируса, и платить за это будут фермеры. Из госбюджета будут выделены средства на покрытие уже проведенных ранее тестов иностранцам.

Ардановский также призвал граждан Польши, которые сейчас не имеют работы, рассмотреть возможность трудоустройства в фермерских хозяйствах. Он отметил, что это будет "элементом солидарности с аграриями", которым нужно своевременно собрать урожай.

Ранее председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Польши Анджей Гайовничек заявлял, что аграрный сектор страны нуждается сейчас в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.