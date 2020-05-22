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Общественное мнение
Экономика
22 мая 2020, 17:47

Надбавки медикам выплатили все области

Все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он также сообщил, что Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель. Экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей - 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным COVID-19 - 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ - 85%. Заключение договоров продолжится, несмотря на выходные.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

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