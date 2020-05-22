Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

22 мая 2020, 17:52

На Донбассе в пятницу, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики для обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были осуществлены вблизи Богдановки, рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое, неподалеку Старогнатовки. Также обстрелы были зафиксированы у Чермалыка, Водяного и Песков.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.